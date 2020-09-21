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تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستلم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، موافقة مبدئية من جانب أهلى جدة السعودى، لتخفيض المقابل المادى المطلوب مقابل الاستغناء عن خدمات الجزائرى يوسف البلايلى إلى 3 ملايين دولار بدلا من 4 ملايين دولار.

وقد حسم جهاز الكرة بالنادي الأهلي المفاوضات مع اللاعب بشكل نهائي، ولكن فى محاولة لتخفيض مطالب أهلى جدة من جديد لحسم الصفقة بشكل رسمي.

ويسعى الأهلى لحسم صفقة يوسف البلايلى من أجل خلافة رمضان صبحى خلال الفترة المقبلة.

وانتقل رمضان صبحى رسمياً إلى صفوف فريق بيراميدز بعقد لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على ما يقرب من 200 مليون جنيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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