نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين في المقال التالي
وحرص زملاء اللاعب، على إحضار قميصه، وإلتقاط صورة تذكارية قبل بداية اللقاء، الذي إنتهى بفوز الفريق الأسيوطي، بهدفين دون مقابل، سجلهما، مصطفى عبد الفتاح، وأحمد ترك.
ويعد كيشو من أهم عناصر الفريق الأسيوطي، في دوري القسم الثاني، وكان قد تعرض للإصابة في المران خلال فترة الإعداد، قبل عودة مباريات الدور الثاني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لاعبو بترول أسيوط يؤازوا زميلهم في مباراة الإعلاميين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.