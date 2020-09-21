نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أنه يتمنى من جميع الأندية المشاركة في الدوري المصري أن تحسن علاقتها بالأندية الاخرى حتى يسود الحب ويقل التعصب بين الجماهير.
وفي تصريحات إذاعية أدلى بها عبدالسلام أكد أنه يجب على جميع الأندية تبني مبادرات تقليل التعصب بين الجميع ، مثلما فعلنا أمام الأهلي ووقفنا لهم ممر شرفي كونهم بطل الدوري.
وأضاف " دائماً ما تقوم الجماهير بالإستماع لمجالس الإدرات في الأندية المختلفة ويجب إعادة الروح الرياضية من جديد مثلما كانت متواجدة خلال السنوات الماضية ليس فقط داخل الملعب بين اللاعبين وإنما خارجه أيضاً.
وأنهى " لم يصل للنادي أي عرض رسمي بخصوص محمد إبراهيم وجميع ما يُكتب عبر مواقع الإنترنت والصحف القومية إجتهادات صحفية فقط لكن اللاعب باقي معنا.
يٌذكر أن محمد إبراهيم يتابعه الأهلي وبيراميدز ويرغب كل فريق في الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
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