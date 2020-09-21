نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة) في المقال التالي
حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.
وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.
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