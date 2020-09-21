نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباريات دوري القسم الثاني (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد مباريات جولتين، في المجموعة الأولى، من مسابقة دوري القسم الثاني، للموسم الحالي 2019/2020.

حيث تقرر إقامة مباريات الأسبوع التاسع عشر، يوم السبت 26 سبتمبر الحالي، بدلاً من إقامتها يوم الجمعة، كما تقرر إقامة مباريات الأسبوع العشرون، يوم الخميس 1 أكتوبر، بدلاً من الأربعاء.

وتختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثامنة عشر، بإقامة مواجهتي، الشبان مع البنك الأهلي، والألومنيوم مع طهطا.