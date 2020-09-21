"المتطوعين" لبطولة اليد تنتهي من مقابلات شباب الإسكندرية.. وإعلان المقبولين في أكتوبر

أنهت لجنة المتطوعين بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، المقابلات مع شباب محافظة الإسكندرية المتقدم للتطوع بالبطولة.

وبعد فترة مقابلات في مركز التعليم المدني بالمعادي استمرت لأسبوعين، انتقلت اللجنة إلى الإسكندرية لإجراء المقابلات على مدار يومين.

وحرص الدكتور شريف ابو العينين رئيس اللجنة على إجراء المقابلات لما يقرب من 750 متطوع من الاسكندرية والمحافظات القريبة منها، فيما تكونت اللجنة من الأستاذة نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب الرياضة والأستاذ محمد مجاهد مساعد رئيس اللجنة وكذلك الأستاذ إسلام عبد العزيز مساعد رئيس اللجنة والكابتن عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وأقيمت المقابلات في مركز التعليم المدني بالإسكندرية.

يذكر أن لجنة المتطوعين ستعلن عن الشباب المقبول في مهمة تنظيم البطولة ، خلال شهر أكتوبر المقبل على أن يتم إجراء فترة تدريب لهم قبل الاستقرار بشكل نهائي على العدد المحدد.