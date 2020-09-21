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فريق الأهلي يجري رابيد تيست استعدادًا لمواجهة نادي مصر بالدوري

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أجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي «رابيد تيست»، اليوم الاثنين عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة نادي مصر والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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