سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويقترب من أتليتكو مدريد

فسخ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عقده مع النادي الكتالوني وقرر الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال تقرير اليوم أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني قرر فسخ عقده مع الفريق الكتالوني هذا الصيف.

وأضاف التقرير الإسباني أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من أجل فسخ عقده وسيرحل مجانًا عن النادي الكتالوني.

وأوضح التقرير أن لويس سواريز قرر التخلي عن السنة المتبقية في عقده مع برشلونة وسيرحل عن النادي مجانا بعدما خرج من حسابات المدير الفني الهولندي الجديد رونالد كومان.

وكانت تقارير صحفية أكدت على أن لويس سواريز بات قريبًا من الانتقال لنادي أتلتيكو مدريد وأنه توصل لاتفاق كامل معهم على الشروط الشخصية.

وتتبقى بعض الشروط البسيطة من أجل نجاح عملية انتقال المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” على أن أتلتيكو مدريد الإسباني اتفق مع المهاجم لويس سواريز إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو والمدير الفني للفريق الإسباني دييجو سيميوني وراء إقناع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز للانتقال إلى الفريق.