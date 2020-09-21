الارشيف / الرياضة

سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويقترب من أتليتكو مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
فسخ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عقده مع النادي الكتالوني وقرر الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال تقرير اليوم أن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني قرر فسخ عقده مع الفريق الكتالوني هذا الصيف.
وأضاف التقرير الإسباني أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز من أجل فسخ عقده وسيرحل مجانًا عن النادي الكتالوني.
وأوضح التقرير أن لويس سواريز قرر التخلي عن السنة المتبقية في عقده مع برشلونة وسيرحل عن النادي مجانا بعدما خرج من حسابات المدير الفني الهولندي الجديد رونالد كومان.
وكانت تقارير صحفية أكدت على أن لويس سواريز بات قريبًا من الانتقال لنادي أتلتيكو مدريد وأنه توصل لاتفاق كامل معهم على الشروط الشخصية.

وتتبقى بعض الشروط البسيطة من أجل نجاح عملية انتقال المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” على أن أتلتيكو مدريد الإسباني اتفق مع المهاجم لويس سواريز إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو والمدير الفني للفريق الإسباني دييجو سيميوني وراء إقناع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز للانتقال إلى الفريق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويقترب من أتليتكو مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا