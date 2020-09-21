سواريز يفسخ تعاقده مع برشلونة ويقترب من أتليتكو مدريد

وتتبقى بعض الشروط البسيطة من أجل نجاح عملية انتقال المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.
وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” على أن أتلتيكو مدريد الإسباني اتفق مع المهاجم لويس سواريز إبرام عقد بين الطرفين لمدة موسمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو والمدير الفني للفريق الإسباني دييجو سيميوني وراء إقناع المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز للانتقال إلى الفريق.
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