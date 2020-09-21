مفاجأة سارة .. حسام حسن قريبا في قناة الأهلى

كشفت مصادر خاصة عن ظهور الأسطورة حسام حسن النجم التاريخي للنادى الأهلي عبر قناة النادي خلال الفترة القليلة المقبلة .

ويأتى ظهور حسام حسن بمثابة المفاجأة السارة بالنسبة للعديد من جماهير النادى الأهلى فى ظل حالة الحب الكبيرة التى يتمتع بها النجم التاريخي للنادى من قبل الجماهير .

وسادت حالة كبيرة من السعادة لدى جماهير النادى الأهلى علي مواقع السوشيال ميديا بعد تسريب أنباء تشير إلى ظهور حسام حسن قريبا على شاشة النادى واستضافته في برنامج المجري الذي يقدمه مصطفي عبده احد ابرز نجوم و كابتن الأهلي في السبعينيات و الثمانينيات .

وتعد هذه الحلقة هى أول ظهور رسمي لـ حسام حسن على قناة الأهلى منذ انشائها ، وبالفعل تم تسجيل الحلقة و لم يتم تحديد موعد اذاعتها حتي الان.