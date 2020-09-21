ريكاردو يعلن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بالإسماعيلى تشكيل فريقه لمواجهة إنبي بملعب بتروسبورت بعد قليل لحساب الجولة الــ28 بمسابقة الدورى المحلى. جاء تشكيل الإسماعيلى كالآتى : حارس مرمى : محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع : محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم. خط الوسط : محمود دونجا – عمر الوحش - همام طارق - أحمد مدبولي . خط الهجوم : عبدالرحمن مجدى - محمد حمدي زكي.

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