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تعادل سلبي ينهي الشوط الأول بين الإسماعيلي وإنبي بالدوري المصري

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي وإنبي في المباراة المقامة على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ 28 بمسابقة الدوري.
وبدأ الشوط الأول بضغط من فريق الإسماعيلي لإحراز هدف التقدم لكن دفاعات إنبي منعت ذلك.
ودخل البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى  المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حارس مرمى : محمد فوزى.

خط الدفاع : محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.

خط الوسط : محمود دونجا – عمر الوحش - همام طارق - أحمد مدبولي .

خط الهجوم : عبدالرحمن مجدى - محمد حمدي زكي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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