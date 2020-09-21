انفراد.. الأهلي يشكو النجم الساحلي والاتحاد التونسي لـ«فيفا»

تقدم النادي الأهلي بشكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النجم الساحلي التونسي بسبب إشراكه المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في مباريات الدوري المحلي دون دفع الغرامة المقررة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ألزم النجم الساحلي وكوليبالي بدفع غرامة قدرها مليون و400 ألف دولار لصالح الأهلي، إثر فسخ اللاعب الإيفواري تعاقده من طرف واحد مع النادي الأهلي.

وأشرك النجم الساحلي لاعبه سليماني كوليبالي في مباريات الدوري التونسي.

وقال مصدر بالأهلي إنهم تقدموا بشكوى رسمية ضد النجم الساحلي لإشراكه اللاعب الإيفواري في مباريات الدوري المحلي دون دفع الغرامة المقررة من قبل فيفا.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه تم إدراج أهداف اللاعب في مواجهة النجم الساحلي والأفريقي ضمن منافسات الدوري التونسي التي أحرز فيها اللاعب هدفين.