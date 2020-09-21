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سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن هناك لاعب أخر من برشلونة يرغب في الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن برشلونة خلال وقت سابق، عن رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، كما أصبح التشيلي أرتورو فيدال على وشك الرحيل إلى إنتر ميلان.

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وبحسب فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن سيميدو على عقود انتقاله لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق مع النادي.

وتابع:" الاتفاق تم على الشروط الشخصية مع وكيله مينديز، ومن المقرر أن يمتد العقد حتى صيف 2025، وسيخضع للفحص الطبي الأسبوع المقبل".

وأشار:" برشلونة سيوجه أنظاره نحو ديست لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، والذي سيواجه صعوبة في ضمه في ظل رغبة بايرن ميونيخ الألماني في ضم اللاعب".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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