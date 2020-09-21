نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستال بالاس ينقض على نجم ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عن وجود نية لدى فريق نادي كريستال بالاس الإنجليزي للحصول على نجم ليفربول حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي.
وقالت شبكة " سكاي " البريطانية أن كريستال بالاس قد عرضاً بالفعل للحصول على خدمات ريان بروستر الذي عاد للريدز بعد أن كان معاراً لفريق نادي سوانزي سيتي ورفض كلوب أن يُعير اللاعب من جديد.
ولم يقرر كلوب الموافقة على العرض من عدمه خاصةً أن إدارة كريستال بالاس عرضت 19 مليون يورو بالإضافة إلى 6 مليون مكافأت من أجل الحصول على خدمات بروستر.
وبرر الألماني عدم إتخاذ قراره النهائي حتى الآن أن التشكيلة الموجودة يحتاج فيها لوجود بعض العناصر البديلة التي ستلعب على حساب ماني وصلاح وفيرمينو لتجنب إرهاقهم مثلما حدث في نهاية الموسم الماضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كريستال بالاس ينقض على نجم ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.