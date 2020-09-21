الارشيف / الرياضة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رحيل نجم الفريق إلى الدوري اليوناني وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الظهير الأيمن للفريق موسى واجي سينتقل إلى باوك سالونيك في الدوري اليوناني.

Advertisements

حيث توصل الطرفان إلى إتفاق نهائي يقضي برحيل اللاعب والدفاع عن ألوان النادي اليوناني على سبيل الإعارة قبل العودة بنهاية الموسم.

وسيتحمل الفريق اليوناني راتب اللاعب بصورة كاملة خلال الموسم الجاري حيث يُعتبر واجي من أبرز اللاعبين الشبان في النادي وكان قد إنتقل لنيس الفرنسي في يناير الماضي لكن إلغاء بطولة الدوري في فرنسا حال دون أن يخوض دقائق كثيرة.

ولم يكن جمهور برشلونة يتوقع رحيل اللاعب خاصةً وسط خروج أنباء تفيد برحيل سيميدو للعب في وولفرهامبتون الإنجليزي ما يعني أن الجبهة اليمنى سيلعب بها سيرجي روبيرتو فقط طوال الموسم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا