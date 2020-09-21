نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني رحيل نجم الفريق إلى الدوري اليوناني وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الظهير الأيمن للفريق موسى واجي سينتقل إلى باوك سالونيك في الدوري اليوناني.
حيث توصل الطرفان إلى إتفاق نهائي يقضي برحيل اللاعب والدفاع عن ألوان النادي اليوناني على سبيل الإعارة قبل العودة بنهاية الموسم.
وسيتحمل الفريق اليوناني راتب اللاعب بصورة كاملة خلال الموسم الجاري حيث يُعتبر واجي من أبرز اللاعبين الشبان في النادي وكان قد إنتقل لنيس الفرنسي في يناير الماضي لكن إلغاء بطولة الدوري في فرنسا حال دون أن يخوض دقائق كثيرة.
ولم يكن جمهور برشلونة يتوقع رحيل اللاعب خاصةً وسط خروج أنباء تفيد برحيل سيميدو للعب في وولفرهامبتون الإنجليزي ما يعني أن الجبهة اليمنى سيلعب بها سيرجي روبيرتو فقط طوال الموسم.
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