عاجل.. راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني إعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده بعد إثني عشر عاماً دافع خلالهم عن قمصان المنتخب الكرواتي.
وشارك راكي بقميص منتخب بلاده في 106 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 16 هدفاً وتمكن من قيادة زملائه للظهور في نهائي كأس العالم روسيا 2018 وحصدوا المركز الثاني بعد الخسارة من فرنسا في المشهد الختامي.
وفي أول تصريح له عقب الإعتزال قال راكيتيتش أنه قد قام بإتخاذ أصعب قرار بالنسبة له لكنه تمكن من عيش أفضل فترات حياته بقميص منتخب بلاده وجاء الوقت ليحتفظ بكل هذه الذكريات ويتيح الفرصة للاعبين الشبان.
وأنهى أن المنتخب الكرواتي ينتظره مستقبل مشرق وعظيم ويتمنى التوفيق لجميع الأصدقاء والزملاء في التحديات المُقبلة وسيكون اللاعب أكبر مشجع بالنسبة لهم من خارج الخطوط.
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