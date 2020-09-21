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الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد فايلر في حديثه على أهمية المرحلة الحالية، وشدد على اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية؛ لتجهيز الفريق في مشواره الإفريقي.

وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد التعادل بدون أهداف أمام مصر المقاصة يوم السبت الماضي.

ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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