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عملاق أوروبي يستهدف التعاقد مع تريزيجيه

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين مفاجأة من العيار الثقيل متمثلة في تقديم عرض من فريق نادي جالطة سراي التركي للحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها فاتح تريم المدير الفني للفريق التركي أكد أنه يريد الحصول على خدمات نجم أستون فيلا الإنجليزي بإي ثمن يطلبه ناديه جاء ذلك في تقرير صحفي تركي.

ونال لاعب الأهلي السابق إعجاب فاتح تريم مُنذ أن كان لاعباً في صفوف قاسم باشا الذي يُنافس في الدوري التركي قبل أن يرحل ويلعب في بلاد الضباب وبالأخص لصفوف أستون فيلا.

ولم يقف تألق تريزيجيه عند محطة الدوري التركي فحسب بل كان من العوامل الأساسية التي ساهمت في بقاء أستون فيلا بالبريميرليج الموسم الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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