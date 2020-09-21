تقارير.. ريال مدريد يستهدف ضم كافاني.. ويوفنتوس الأقرب لضمه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وذكرت شبكة ESPN بأن نادي ريال مدريد يستهدف تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع كافاني مجانا بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي. وأشارت الشبكة أن كافاني يطلب الحصول على 9 ملايين يورو كراتب سنوي، وأن يوفنتوس هو الأقرب لضمه. جدير بالذكر أن عقد كافاني مع باريس سان جيرمان انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي

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