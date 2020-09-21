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إنبي يحقق فوزا مثيرا على الإسماعيلي ويرتقي للمركز السادس

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حقق فريق إنبي الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، تم إحرازه في الدقيقة 88 من عمر اللقاء؛ عن طريق محمد شريف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ 28 بمسابقة الدوري الممتاز.

سدد فريق الإسماعيلي 11 كرة على مرمى المنافس بواقع 5 كرات بين الثلاث خشبات مقابل 6 كرات لـ انبي بواقع 4 كرات خطرة، وكان الاستحواذ لفريق الإسماعيلي بنسبة 62% مقابل 38% لـ إنبي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق انبي المركز السادس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 38 نقطة بينما تجمد الاسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

ودخل البرازيلى ريكاردو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى المباراة بتشكيل ضم كلا من:

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حارس مرمى : محمد فوزى.

الدفاع : محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.

الوسط : محمود دونجا – عمر الوحش - همام طارق - أحمد مدبولي .

الهجوم : عبدالرحمن مجدى - محمد حمدي زكي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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