فيدال يودع برشلونة قبل الانضمام لـ إنتر الإيطالي

ودع الدولي التشيلي أرتورو فيدال، فريقه برشلونة الإسباني، قبل الانضمام لنادي إنتر الإيطالي.
ووصل أمس فيدال لمدينة ميلانو الإيطالية لتوقيع عقود انضمامه لفريق إنتر.
ونشر فيدال رسالة وداعية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "اليوم أودع الجميع في برشلونة بعد أن عشت عامين رائعين في هذا النادي الرائع، فخور بارتدائي هذا القميص واللعب بجوار لاعبين رائعين وأشخاص عظماء".
وأضاف: "أشكر كل أعضاء المنظومة في برشلونة والمشجعين اللذين شجعوني وساعدوني كثيرا.. اليوم أبدأ مرحلة جديدة في حياتي لكن ستبقون في قلبي.. يحيا البارسا".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انضمام فيدال لنادي إنتر اليوم الاثنين.
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