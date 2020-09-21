نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تياجو سيلفا يحدد أهدافه مع تشيلسي هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرازيلي تياجو سيلفا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، أهدافه في الموسم الحالي مع النادي اللندني، وذلك بعد انتقاله للبلوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية: "أنا حقًا لا أستطيع الانتظار، ويجب أن احاول أن أسيطر على نفسي، ولكن لا يمكن السيطرة عليها تقريبًا، لأن هذه فرصة فريدة بالنسبة لي".

وأضاف: "بالطريقة التي أراها، إنه أصعب دوري في العالم، حيث تتنافس ستة أو سبعة فرق كبيرة بالفعل على اللقب، لذا فإن الحافز كبير، وإنني متحمس بشده على المضي قدمًا، ولكن الأمور ستحدث في وقتها المناسب ولا شك في أنني سأكون مستعد تمامًا عندما يحين الوقت".

وتابع: "نمتلك فريق قوي، ولدينا مدرب رائع وقد أتيت إلى هنا للمساهمة بأي طريقة ممكنة لضمان أننا نقترب قدر الإمكان من تحقيق تلك الأهداف. وهذا ما يحفزني الخروج إلى الملعب ثم الفوز، والفوز، والفوز بالمزيد، ولا أفكر في أي شيء آخر".