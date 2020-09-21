نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يقود إنبي للفوز على الإسماعيلي ويزيد من معاناه الدراويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي إنبي من تحقيق فوز متأخر على ضيفه نادي الإسماعيلي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء سجال كبير بين الفريقين وظل التعادل السلبي مسيطر على مجريات اللقاء حتى الدقيقة السبعين والتي شهدت تسجيل هدف لأصحاب الأرض لكن حكم المباراة لغاه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين تمكن محمد شريف من تسجيل هدف الفوز بعد أن إستغل تمريرة حريرية من محمود غالي ولعب الكرة " لوب " من أعلى حارس مرمى الدراويش.

وبهذا الفوز رفع إنبي رصيده من النقاط إلى النقطة الثامنة والثلاثين في المركز السادس فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة الحادية والثلاثين في المركز الحادي عشر.