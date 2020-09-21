الدوري المصري| تعرف على تشكيل سموحة والمصري قبل انطلاق المباراة

‏الهانى سليمان ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، كريم يحيي ، ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حسام حسن.

حراسة المرمى: أحمد مسعود خط الدفاع: مصطفى سلامة "طيارة" وأحمد شوشة وعمرو موسى وبهاء مجدي خط الوسط: أحمد ياسر وفريد شوقي وايزي ايميكا وعمر كمال عبد الواحد Advertisements خط الهجوم: محمود وادي واوستين اموتو البدلاء: أحمد عبد الفتاح وكريم العراقي وعبد الرحمن زين ومحمد زكريا "شيكا" ومفتاح طقطق ومحمد جابر وحجاج عويس وأحمد عادل "ميسي" وعماد فتحي.

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