غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة محافظة الاسماعيلية منذ قليل استعدادا لمواجهة الزرقا، والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن مافسات الجولة الـ 18 من مسابقة دورى القسم الثاني . وأعلن تامر مصطفى قائمة الفريق وجاء كالتالي : محمد طلبة - مصطفي جابر - احمد عبدالرحمن - محمد طارق - اسلام سيد - محمد علي - احمد فوزي - علاء البدري - محمد يسري - حسام عبدالواحد - محمد عبدالرحيم - اسلام زيادة - احمد الصعيدي اسلام نبيل - علي شوقي - احمد مصطفي -شريف اشرف - مروان حمدي - رمزي خالد - محمد رضا ويحتل فريق القناة المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى برصيد 22 نقطة بينما يحتل الصدارة فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 32 نقطة .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فريق القناة يتجه إلى رأس البر استعدادا لمباراة الزرقا .. تعرف على القائمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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