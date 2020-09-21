رافق الوفد خلال جولته، حنان الزيني، مدير التراخيص واللوائح بالنادي، والتي اصطحبت الوفد لتفقد جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي، بالإضافة إلى استاد التتش، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة، كما استكمل جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.