الأهلي يستقبل وفد سيمبا التنزاني

رافق الوفد خلال جولته، حنان الزيني، مدير التراخيص واللوائح بالنادي، والتي اصطحبت الوفد لتفقد جميع المنشآت ودولاب البطولات التاريخي، بالإضافة إلى استاد التتش، وصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء ومجمع حمامات السباحة، كما استكمل جولته عصر اليوم في فرع النادي بمدينة نصر.
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