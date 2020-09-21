الارشيف / الرياضة

لدراسة التعاون المشترك .. الخطيب يستقبل وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم على استقبال وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة والذي ضم كلا من: «بربرا جونزاليز»، الرئيس التنفيذي للنادي و«مالومو إيريك»، عضو مجلس الإدارة.
وحرص الخطيب خلال اللقاء على الترحيب بالوفد التنزاني والحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط الأهلي بنادي سيمبا، مؤكدا على الدور المحوري لنادي القرن في خدمة أندية القارة، ونقل خبراته وكوادره في كافة المجالات لمساعدة نادي سيمبا في مشروعاته المستقبلية.

وأهدى الكابتن الخطيب الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا وعضو مجلس إدارته علم وقميص الأهلي، كما قام الوفد بدوره بإهداء رئيس الأهلي قميص نادي سيمبا.

ورحب الكابتن الخطيب بدراسة مشروع التعاون بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الأمر برعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

 

وأبدى الوفد التنزاني رغبته في الاستفادة من خبرات الأهلي في المجال التسويقي والإداري والأكاديمي والإعلامي  والتعاقدي، خاصة بعدما تم تحويل نادي سيمبا لشركة مساهمة منذ 3 سنوات.

واتفق الجانبان على أن يقوم نادي سيمبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة بين الناديين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل دراسته على الوجه الأكمل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لدراسة التعاون المشترك .. الخطيب يستقبل وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا