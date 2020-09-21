وأهدى الكابتن الخطيب الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا وعضو مجلس إدارته علم وقميص الأهلي، كما قام الوفد بدوره بإهداء رئيس الأهلي قميص نادي سيمبا.
ورحب الكابتن الخطيب بدراسة مشروع التعاون بين النادي الأهلي وسيمبا التنزاني، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الأمر برعاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وأبدى الوفد التنزاني رغبته في الاستفادة من خبرات الأهلي في المجال التسويقي والإداري والأكاديمي والإعلامي والتعاقدي، خاصة بعدما تم تحويل نادي سيمبا لشركة مساهمة منذ 3 سنوات.
واتفق الجانبان على أن يقوم نادي سيمبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة بين الناديين خلال الفترة المقبلة؛ من أجل دراسته على الوجه الأكمل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لدراسة التعاون المشترك .. الخطيب يستقبل وفد نادي سيمبا التنزاني بمقر الجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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