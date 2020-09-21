بعد مرتضى منصور.. لجنة الانضباط تغرم ماجد سامي 50 ألف جنيه بسبب فيسبوك

ويأتي هذا القرار ضمن عدد من القرارات التي اتخذتها اللجنة اليوم ومنها:
ثانيا: توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة.
ثالثا: إيقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة وحسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات.
رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.
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