الارشيف / الرياضة

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الموسم المقبل سيكون شرس للغاية، ولابد من إعداد قائمة قوية للمنافسة على البطولات.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " لا أريد الحديث عن الأمور الفنية، هناك حقوق إدارية وتسويقية للنادي، لا أحد يفرض رأيا فنيا على المدير الفني، وهو صاحب القرار".

وأضاف: "هناك أسماء كثيرة مطروحة في ملف الصفقات، لم ننهي الموسم الحالي حتى الآن، نرغب في فرض الاستقرار على الفريق".

وواصل: "الموسم القادم سيكون شرس للغاية، ولابد من التحضير له بقائمة قوية، ليست مرتبطة فقط ب11 لاعب ولكن في البدلاء جيدا"

Advertisements

وأكمل: "سنقوم بترتيب الأوضاع عقب بطولة إفريقيا، سنقوم بإعداد قائمة مدعومة بقوة في كل الخطوط".

وحول موقف وليد آزارو، قال عبدالحفيظ: "هو اللاعب الوحيد الذي يتبقي في عقده موسم واحد، نحاول إنهاء بعض الإجراءات من أجل عودته خلال الأسبوع المقبل، وأتواصل معه بصفة مستمرة".

وزاد:" لم أتحدث معه في ملف التجديد حتى الآن، وعقب عودته سيتم عقد جلسة معه".

وحول حقيقة دخول جيرالدو وأجايي في الصفقات التبادلية، قال:" ليس منطقي أن يتم فتح هذا الموضوع حاليا، قد يكون لهما دورا كبيرا في بطولة إفريقيا، نحتاج اللاعبان في المباريات المقبلة، قد يكون لهم دور في الرمق الأخير من الموسم الحالي".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا