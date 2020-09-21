عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الموسم المقبل سيكون شرس للغاية، ولابد من إعداد قائمة قوية للمنافسة على البطولات.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: " لا أريد الحديث عن الأمور الفنية، هناك حقوق إدارية وتسويقية للنادي، لا أحد يفرض رأيا فنيا على المدير الفني، وهو صاحب القرار".
وأضاف: "هناك أسماء كثيرة مطروحة في ملف الصفقات، لم ننهي الموسم الحالي حتى الآن، نرغب في فرض الاستقرار على الفريق".
وواصل: "الموسم القادم سيكون شرس للغاية، ولابد من التحضير له بقائمة قوية، ليست مرتبطة فقط ب11 لاعب ولكن في البدلاء جيدا"
وأكمل: "سنقوم بترتيب الأوضاع عقب بطولة إفريقيا، سنقوم بإعداد قائمة مدعومة بقوة في كل الخطوط".
وحول موقف وليد آزارو، قال عبدالحفيظ: "هو اللاعب الوحيد الذي يتبقي في عقده موسم واحد، نحاول إنهاء بعض الإجراءات من أجل عودته خلال الأسبوع المقبل، وأتواصل معه بصفة مستمرة".
وزاد:" لم أتحدث معه في ملف التجديد حتى الآن، وعقب عودته سيتم عقد جلسة معه".
وحول حقيقة دخول جيرالدو وأجايي في الصفقات التبادلية، قال:" ليس منطقي أن يتم فتح هذا الموضوع حاليا، قد يكون لهما دورا كبيرا في بطولة إفريقيا، نحتاج اللاعبان في المباريات المقبلة، قد يكون لهم دور في الرمق الأخير من الموسم الحالي".
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