تريزيجيه أساسيا مع استون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره شيفيلد يونايتد بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". وشهدت التشكيلة تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه أساسيا وتواجد احمد المحمدي على مقاعد البدلاء فى المباراة التي تبدأ بين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة. وجاءت تشكيلة استون فيلا كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: مارتينيز. خط الدفاع: مات كاش، تارجيت، كونسا، مينجز. خط الوسط: دوجلاس لويز، ماجين، كونر. خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

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