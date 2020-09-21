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كارينيو يصدم الزمالك

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارينيو يصدم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فأجأ الأوروجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الوحدة السعودي مجلس إدارة نادي الزمالك برغبته في الحصول على قسط كافٍ من الراحة عقب رحيله عن الفريق السعودي مؤخراً.

وأبلغ المدير الفني الذي أشرف على قياده العملاق السعودي نادي النصر وكيله المفوض من جانب إدارة البيت الأبيض للتفاوض معه أن يرفض العودة للعمل في المنطقة العربية مؤقتاً.

وأكد كارينيو أن هذا القرار تم تأجيله لشهر ديسمبر المقبل حيث يرغب في أن ينال وقت للراحة والنظر إلى ما وصلت إليه طرق اللعب العالمية المعمول بها في الدوريات الخمسة الكبرى.

يُذكر أن الزمالك قد فتح باب التفاوض مع الأوروجوياني كارينيو لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل لتدريب التعاون السعودي خلال الأسبوع الماضي مستغلاً الشرط الجزائي في عقده ليترك الفريق في مأزق كبير.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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