الندوة الافتراضية لرياضة المرأة العمانية تناقش تحديات وطموحات النهوض إلى المستويات التنافسية

شهدت تفاعلا ومشاركة متميزة

عائشة الجابرية : الندوة تؤكد أهمية الرياضة النسائية في السلطنة وسنقوم برفع التوصيات للجهات المعنية برياضة المرأة

كتبت ـ زينب الزدجالية: نظمت أمس شركة قنديل المساء للفعاليات والمؤتمرات الرياضية عبر تقينة الاتصال المرئي “الندوة الافتراضية ” حول ” رياضة المرأة العمانية بين التحديات و الطموح ” والتي شهدت تفاعلا وحضورا متميزا وحظيت بمشاركة جناب السيدة ميثال آل سعيد وعدد كبير من المهتمات بالرياضة النسائية بالسلطنة وقد تضمت الندوة العديد من المحاور التي ناقشت من خلالها اهم المستجدات التي طرأت على رياضة المرأة منذ بدايتها وحتى الان، حيث تناول المحور الاول التحديات والتطورات التي واكبتها رياضة المرأة في السلطنة وتحدثت فيه عائشة بنت عبدالله الجابرية أخصائية نشاط اول بوزارة الثقافة والرياضة والشباب مديرة الندوة الافتراضية وتطرقت الى التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية لرياضة المرأة واهم التحديات التي واجهتها وطرق معالجتها من اجل تحقيق الاهداف التي سعت اليها .

واضافت الجابرية : ان النجاح اللافت الذي حققته المرأة العمانية في مختلف المجالات يدفعنا للاهتمام اكثر برياضة المرأة بالوقوف على اهم التفاصيل والمستجدات المتعلقة بتطورها ونمائها، حيث جاءت هذه الندوة لتؤكد أهمية الرياضة النسائية في السلطنة واهتمام حكومتنا الرشيدة بها وتعزيز دور المراة في مختلف المجالات مع توفير كافة الامكانات والفرص التي تسمح لها بالوصول الى ارفع المستويات واداء رياضتها بالشكل السليم وفق اسس صحيحة معترف بها في الاوساط الرياضية الدولية .

واختتمت عائشة بنت عبدالله الجابرية حديثها بانه سيتم خلال الفترة القادمة رفع التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة الى الجهات المعنية لرياضة المرأة وذلك من أجل الاستفادة منها مستقبلا مؤكدة الاستمرارية في هذا النطاق والتواصل المستمر مع المهتمات بالرياضة النسائية حتى نصل معهم الى الاهداف التي نبتغيها جميعا .

وفي المحور الثاني تطرقت أمينة بنت عبدالكريم البلوشية عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية لأثر الرياضة المدرسية في تعزيز وتنمية قدرات الرياضية الشابة والجهود التي يبذلها الاتحاد لاستقطاب المواهب النسائية من مختلف المراحل السنية .

وفي نفس المحور تحدثت طاهرة الشامسية حول تجربة ادخال منهج الرياضة المدرسية، ضمن المناهج التعليمية الاخرى ، حيث اكدت بأن هذه الخطوة لعبت دورا كبيرا في الحصول على خامات من مراحل سنية مبكرة وتم تطعيم الاندية بها خلال فترات متباينة .

وفي المحور الثالث تحدثت فاطمة بنت ابراهيم الفزارية عن دور الاندية العمانية في تعزيزالانشطة الرياضية التي تخص المرأة ، كما عرضت خلال الحديث تجربتها الخاصة مع نادي صحم والتسهيلات التي يقدمها لممارسة المرأة لمختلف الالعاب الرياضية .

اما المحور الرابع فكان عرضا لنماذج ناجحة من اللاعبات و الحكمات، حيث مثلت تجارب اللاعبات الناجحة كل من لقاء الحوسنية لاعبة كرة الطائرة و مزون العلوية بطلة العاب القوى ، كما استعرضت كل من الحكمة الدولية فاطمة بنت حمود الحارثية و خديجة القاسمية تجاربهن في الجانب التحكيمي و دوره في تطور ادئهن و اداء اللاعبات كما وقفت الحكمات ايضا على المعوقات التي تعيق تقدم الاخريات في هذا الجانب .

وفي ختام المحاورتم فتح المجال امام المشاركات لمناقشة اهم النقاط المطروحة، ضمن محاور الندوة حيث تم الاتفاق على رفع توصيات الى الجهات المسؤولة عن رياضة المرأة للعمل بها وتفعيلها مستقبلا من اجل النهوض برياضة المرأة العمانية .