فريق دراجـــو إزكي يسعى لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة

ازكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري :

بدأ الدراج إبراهيم بن سليمان الرواحي منذ سنوات نشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في حدود قريته سيماء السفالة ، وبعدما لاحظ الرغبة من قبل فئة الشباب للانضمام نحو هذه الرياضة توسعت فكرته لتأسيس فريق على مستوى ولاية إزكي يندرج تحت مركز إزكي الرياضي ويضم مجموعة من هواة رياضة الدراجات من مختلف الفرق الأهلية ، وتهدف فكرة تكوين الفريق إلى نشر وتشجيع ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص وتعزيز الصحة البدنية وشغل أوقات الفراغ بما يعود لهم بالنفع وتمثيل ولاية ازكي في المسابقات التي تنظمها اللجنة العمانية للدراجات الهوائية والمساهمة في تنفيذ حملات التوعية في المجتمع .

وحول فكرة تأسيس فريق دراجو إزكـــي تحدث إبراهيم بن سليمان الرواحي رئيس الفريق وقال : لا يختلف اثنان على الفوائد العديدة الصحية والنفسية من ممارسة رياضة الدراجات الهوائية حيث تساعد في التحكم بوزن الجسم وبناء العضلات وحرق الدهون وتنشيط الخلايا المناعية فضلا عن الفوائد النفسية في خفض نسبة التوتر والحد من الشعور بالاكتئاب ، وقد كنا نمارس الرياضة عبر عدد محدود في القرية وقد كنت ألاحظ رغبة الشباب خاصة بعد انتشارها بشكل واسع ثم قررت التوسع ليضم الفريق تحت سقف واحد دراجو الولاية ومن هذا التأسيس توسعت أهدافنا والتي يأتي في مقدمتها نشر ثقافة الرياضة وصقل واستثمار أوقات فئة الشباب .

وأضاف الرواحي : الظروف التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا حدت من تجمعاتنا وتنفيذ الخطة التي اعتمدناها للعام الجاري ولكن استفدنا من برامج تقنية الاتصال المرئي لشرح الأساسيات التي ينبغي على الدراج اتباعها بالأخص في مرحلة البداية التي تتطلب معدلا جيدا من اللياقة البدنية .

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