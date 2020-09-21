السلطات الألمانية تسمح بحضور 20 ألف مشجع في سباق فورمولا

برلين ـ د. ب. أ:أعلنت السلطات الصحية المحلية امس أنه سيجرى السماح بحضور 20 ألف متفرج في سباق الجائزة الكبرى الألماني المقرر على مضمار نوربرجرينج في أكتوبر المقبل ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 . وتجدر الإشارة إلى أن السباق المقرر في 11 أكتوبر سيكون الأول على مضمار نوربرجرينج الواقع في غرب ألمانيا خلال سبعة أعوام، وقد أضيف إلى جدول منافسات الموسم بعد أن ألغيت سباقات في آسيا والأمريكتين في ظل جائجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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