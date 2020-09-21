أزرق الداخلية يعود للتدريبات ويخوض مرانه الأول لمدة 60 دقيقة

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:

بدأ فريق نـزوى الكروي الأول أول تدريباته بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز الريامي بعد أن خضع اللاعبون والجهاز الفني والإداري لفحوصات طبية” لكوفيد 19″ بعد قرارعودة النشاط الرياضي الكروي، حيث خصص الجهاز الفني مدة 60 دقيقة هي فترة المران الذي جرى بحذر شديد مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة والتباعد الجسمي.

بعد التأكد من سلامة اللاعبين تم وضع خطة العودة للتدريبات استعداداً لاستكمال المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى والتي يتصدر الفريق مجموعتها الثانية برصيد 13 نقطة، وسيلعب الفريق مباراته الأولى مع نادي بوشر باستاد السيب الرياضي يوم الأربعاء 21 أكتوبر المُقبل، وقد ركز الجهاز الفني في خطة الإعداد على الجانب البدني بعد فترة طويلة من التوقف القسري وإمكانية تنفيذ تجارب ودية قبل خوض التجربة الرسمية الأولى خاصة وأن الوقت ضيق ولاتتجاوز فترة الإعداد خمسة أسابيع.

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