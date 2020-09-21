وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم حلقة عمل عن الحوكمة في الهيئات الرياضية

في الرياضة 21 سبتمبر,2020

نظمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في المديرية العامة للأنشطة الرياضية يوم أمس حلقة عمل عن الحوكمة في الهيئات الرياضية والتي قدمها هلال بن عبدالله المعمري مدير دائرة الهيئات الخاصة، وذلك في قاعة المشاريع بمبنى ديوان عام الوزارة بروي، بحضور خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية وعدد من موظفي الوزارة، حيث بدأت الحلقة بالتعريف بإطار المحاضرات التي ستقدم خلال هذه الفترة.

وقد أوضح خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بأنه في إطار سعي وزارة الثقافة والرياضة والشباب للتوعية والتثقيف بين موظفي الوزارة ظهر مقترح من المديرية العامة للأنشطة الرياضية بإيجاد بعض المواضيع والمقترحات من كوادر الوزارة وبتنسيق مباشر بين دائرة الموارد البشرية في تنظيم بعض المحاضرات وحلقات العمل، مشيرا أن هذه هي باكورة الحلقات وهناك خطة لحلقات قادمة خلال عام 2020م وللعام المقبل 2021.

وأضاف العيسائي بأن هناك تطورا على مستوى حلقات العمل وما شهدته الحلقة من تفاعل ونقاشات مثرية أكبر دليل على تطور حلقات العمل، مضيفا بأن في ظل وضعية الجائحة وما فرضته من عوامل كان لزاما أن يكون هناك تحضير لما هو قادم و تعمل المديرية ضمن هذا الإطار، متمنيا أن تشهد الحلقات والمحاضرات القادمة تفاعلا مثيلا لهذه الحلقة ولربما أكثر.

الحوكمة في الهيئات الرياضية

وتضمنت حلقة العمل أربعة محاور رئيسية وهي مفهوم ونشأة الحوكمة ومبادئ الحوكمة وأهمية الحوكمة للهيئات الرياضية والحوكمة في الهيئات الرياضية بالسلطنة، وقد استعرض هلال المعمري عدة مفاهيم للحوكمة ولعل المفهوم الأشمل للحوكمة أنها نظام للرقابة يحدد المسؤوليات والحقوق والواجبات والعلاقات التي تؤدي الى صنع القرارات المتعلقة بالمؤسسة ويقوم على العدالة والشفافية والثقة والمصداقية في بيئة العمل،بعد ذلك انتقل المعمري للحديث عن مبادئ الحوكمة والتي تتلخص في ثلاثة مبادئ رئيسية، الأول هو وجود اطار قانوني وتشريعي عام بالدولة يحمي حقوق جميع الافراد بالمجتمع، اما المبدأ الثاني فهو المعاملة المتكافئة والعدالة بين جميع الافراد، في حين يتلخص المبدأ الثالث في الشفافية والافصاح متبوعاً بالمحاسبة والمساءلة، ثم أوضح المعمري أهمية تطبيق الحوكمة والتي تتلخص في تحقيق الانسجام من ناحية والفصل والتوازن من ناحية أخرى بين سلطة الهيئة (الجمعية العمومية) ومجلس الإدارة والأجهزة التنفيذية من خلال القوانين والنظم وتفعيل الشفافية والمحاسبة، وإضفاء العمل المؤسسي القائم على الهياكل التنظيمية المحكمة للهيئات الرياضية، ووضوح الاجراءات والعمليات الكفيلة بوضع الهيئة في المسار الصحيح لتحقيق الأهداف، وأيضا من بين أهمية تطبيق الحوكمة الحد من تضارب المصالح في الهيئات الرياضية، مما يقلل من ممارسات الفساد داخل الهيئة، كما من بين أهمية الحوكمة إقامة علاقة تكاملية بين الهيئات الرياضية واعضائها من جهة، وبين الأطراف ذات العلاقة بالهيئات كالجهات الحكومية والرسمية من جهة أخرى ، إضافة إلى وجود نظام قائم على الشفافية والعدالة والرقابة والكفاءة بين الاجهزة الإدارية والتنفيذية للهيئة الرياضية، كما أن الحوكمة تتيح الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية للهيئة وتوجيهها التوجيه السليم الذي يسهم في تحقيق الأهداف.