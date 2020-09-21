منتخبنا الوطني للسباحة يواصل تدريباته بمسبح المجمع الرياضي بالرستاق

يواصل سباحو منتخبنا الوطني للسباحة تدريباتهم ضمن المعسكر التدريبي الأول المقام حاليا في المجمع الرياضي بالرستاق عقب السماح لهم بالعودة إلى التدريبات استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات القادمة التي ستقام العام المقبل حيث يستمر المعسكر لمدة اسبوعين وتجرى التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب سرجان فليبوفيتش المدرب العام ويساعده كل من المدربين الوطنيين ايمن الكليبي وخالد الكليبي بالاضافة الى السباحين: عبد الرحمن بن يحيى الكليبي وعمر بن حبيب البلوشي ومهند بن يونس اولاد ثاني وآدم بن سالم الرئيسي وشهاب بن علاء الدين رزق وناصر بن سيف الكندي وخالد بن خلفان الجهضمي ونضال بن سليمان الحراصي ونايف بن منير القاسمي ونواف بن منير القاسمي وأمن بن طالب القاسمي وبشار بن يوسف الكليبي وخميس بن أحمد الحسني.

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