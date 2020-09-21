الارشيف / الرياضة

منتخبنا الوطني لقدم الصالات يواصل تدريباته اليومية بمعسكره لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين

0 نشر
مقالات الوطن 0 تبليغ

Advertisements

يكثف منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات تدريباته اليومية في معسكره الداخلي المقام حاليا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي ومساعده عثمان العنبوري والذي يستمر حتى الرابع من شهر اكتوبر القادم استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها دولة الكويت خلال شهر نوفمبر القادم ويتواجد حاليا في التدريبات 18 لاعبا ويركز الجهاز الفني في المران والذي يقام على فترتين صباحية ومسائية على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتطبيق بعض الخطط التكتيكية بهدف استعادة المستوى الفني للاعبين تعويضا عن فترة التوقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منتخبنا الوطني لقدم الصالات يواصل تدريباته اليومية بمعسكره لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا