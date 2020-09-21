اليوم … اتحاد القدم يناقش المقترحات الخاصة بمسابقات الموسم الكروي 2020 / 2021 لاتخاذ القرار النهائي

■ الأندية تطالب بمجموعتين « ذهاب وإياب» وإنهاء الموسم نهاية مارس

■ الرابطة تميل للعب القسم الأول بالنظام الحالي وتقسيم الفرق إلى مجموعتين بالقسم الثاني

متابعة ـ صالح البارحي :

تشهد قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحاد العماني لكرة القدم باستاد السيب اليوم اجتماعا ساخنا للغاية بدءا من الساعة العاشرة صباحا ، حيث من المتوقع أن تخرج من خلاله العديد من القرارات الجوهرية والحاسمة التي تخص انطلاقة الموسم الكروي القادم ، بالاضافة إلى الآلية التي سيتم اتباعها في تنفيذ الروزنامة لمسابقتي الدوري والكأس ، خاصة بعد أن ظهرت الكثير من المقترحات خلال الفترة الماضية حول هذا الجانب .

الجدير بالذكر ، أن الاجتماع المشترك الذي عقد ظهر السبت الماضي بين ممثلي الأندية الذين رشحتهم الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير وهم عادل بن عبدالله الفارسي رئيس نادي صحم وسيف بن راشد الشكيلي رئيس نادي بهلاء من دوري عمانتل ، ومن أندية الدرجة الأولى كل من سيف بن أحمد الخليلي رئيس نادي بوشر والمهندس حسين بن سالم باعمر رئيس نادي الاتحاد ، وممثلي الاتحاد العماني لكرة القدم حميد الجابري رئيس لجنة المسابقات ، وهشام العدواني مدير رابطة الدوري ، وسعيد بن عثمان البلوشي الأمين العام ، والشيخ شبيب الحوسني مساعد الأمين العام،و خرج بالعديد من التوصيات والمقترحات من الطرفين ، وتم رفعها لمجلس ادارة الاتحاد للبت فيها واتخاذ القرار النهائي في اجتماع اليوم الذي سيترأسه سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد وبحضور كافة الأعضاء .

مقترحات مختلفة

أفرز اجتماع اللجنة المشتركة العديد من المقترحات التي قدمتها الأندية للموسم القادم ، بالاضافة إلى الروزنامة التي أقرتها رابطة دوري المحترفين بالاتحاد وفق المرئيات التي وجدتها مناسبة لتنظيم مسابقة متكاملة الأركان بعيدا عن أي قصور من كافة الجوانب ، حيث إن مصلحة الكرة العمانية هي الأهم في المقام الأول بعيدا عن أي مصالح أخرى قد تعيق مسيرة منتخباتنا الوطنية في الفترة القادمة .

التصور الذي قدمته الرابطة واللجان المعنية بالمسابقات وتم مناقشته بين أعضاء اللجنة ، هو أن يلعب دوري عمانتل في الدور الأول بالنظام الحالي ( مجموعة واحدة ) ، أما الدور الثاني فتقسم الفرق على مجموعتين ، ويهبط صاحب المركز السابع من كل مجموعة ، وصاحبا المركز السادس في المجموعتين يلعبان مباراتين ذهابا وإيابا لحسم الفريق الهابط الثالث ، حيث إن هذا المقترح حصل على موافقة ومباركة الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول برانكو إيفانكوفيتش ، وهو المقترح الأقرب للتطبيق بطبيعة الحال . المقترح الذي تراه الأندية مناسبا بالنسبة لدوري عمانتل للموسم الكروي 20/21 هو أن تقسم الفرق إلى مجموعتين ، كل مجموعة تضم ( 7 ) أندية ، حيث يكون اللعب بنظام الذهاب والإياب ، ويتم توزيع الأندية على المجموعتين حسب الترتيب النهائي للموسم الكروي الحالي 2019/2020م ، يصعد من كل مجموعة الأول والثاني للمنافسة على لقب الدوري بنظام الذهاب والإياب بينهما ، فيما ينزل للدرجة الأولى مباشرة الفريقان اللذان يحتلان المركز السابع في المجموعتين ، أما الهابط الثالث فيتم تحديده عبر مباراتي ذهاب وإياب بين صاحبي المركز السادس في المجموعتين ، كما يتم فتح باب التسجيل للأندية الأربعة ( دوري عمانتل والأولى ) التي ستنافس على اللقب في المسابقتين ، على أن تضم المجموعة الثانية فريقين صاعدين من الدرجة الأولى، بينما تضم المجموعة الأولى فريقا واحدا فقط للموسم القادم ، على أن يكون نهائي الكأس قبل نهاية الموسم ، وتكون نهاية الموسم 2020/2021 بنهاية شهر مارس القادم . الجدير بالذكر ، أن مسابقات المراحل السنية سيتم إلغاؤها في الموسم القادم نهائيا ، وهو التصور الذي تراه الرابطة مناسبا قياسا بالوضع الحالي .