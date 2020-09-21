فرض نادي السد القطري التعادل على نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا. افتتح خالد الغنام التسجيل للنصر السعودي في الدقيقة 22، لكن الجزائري بغداد بونجاح عادل النتيجة للسد القطري في الدقيقة 87، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي النصر للنقطة 11 في صدارة المجموعة، ورصيد السد للنقطة التاسعة في المركز الثاني. جدير بالذكر أن نادي النصر حسم تأهله بالفعل لدور الـ 16 من الجولة الماضية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر النصر السعودي يتعادل مع السد القطري في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.