آرسنال يعلن تعاقده مع حارس مرمى ديجون الفرنسي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع حارس المرمى الأيسلندي أليكس رونارسون لمدة 4 سنوات، قادما من ديجون الفرنسي.
وعبر رونارسون عن سعادته بالانتقال لآرسنال، مؤكدا جاهزيته واستعداده لمساعدة الفريق.
وقدرت التقارير الصحفية صفقة انتقال رونارسون بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني.
وكان نادي ارسنال أعلن عن بيع حارسه إيميليانو مارتينيز لصفوف نادي أستون فيلا.
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