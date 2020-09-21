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كأس مصر.. طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الأول

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أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما علي الزمالك بنتيجة ٢٥-١٧ في نصف نهائي كأس مصر، علي صالة الصيد 6 أكتوبر.

وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس ثلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.

المتأهل بين الأهلي والزمالك سيلاقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري والجيش، التي ستقام اليوم، في الساعة الرابعة.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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