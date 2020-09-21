أستاذ القارة.. الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني يشيد يإنجازات النادي الأهلي

وقالت برابرا جونزاليز: «زيارة اليوم رائعة.. فقد حضرت وشاهدت التاريخ داخل النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية، وبالطبع أتطلع لتكرار الأمر مستقبلًا».
وأبدت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا سعادتها الكبيرة بلقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وأبرز أساطير كرة القدم في إفريقيا، مؤكدة أن الجلسة كانت مثمرة جدًا، وشهدت مناقشة العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بمشروع التعاون المستقبلي بين الناديين؛ بهدف تحقيق أكبر استفادة من نادي القرن.
وذكرت برابرا جونزاليز أن استقبال الأهلي اليوم كان في منتهى الحفاوة، ولمست خلال زيارتها تطبيق النادي حرفيًا لشعار «العائلة الكبيرة».
وقدمت الرئيس التنفيذي لنادي سيمبا تهنئتها للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة بالتتويج ببطولة الدوري المحلي، معربة عن أملها في أن يحالف التوفيق نادي القرن للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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