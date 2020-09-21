وتقدم الأهلي فى الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧ وحافظ علي تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهي بنتيجة ٢٥-١٦ ليقترب من حسم المباراة لصالحه بعد تقدمه بنتيجة ٢-٠ فى عدد الأشواط.
وكان الأهلي تأهل إلي نصف النهائي بالفوز على الشمس تلاثة أشواط دون رد، فيما صعد الزمالك بعد انتصاره على الداخلية ثلاثة أشواط مقابل شوط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كأس مصر| طائرة الأهلي تتقدم على الزمالك في الشوط الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.