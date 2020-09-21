الدحيل القطري يفوز على بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا

فاز فريق الدحيل القطري على نظيره بريسبوليس الإيراني بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق المعز علي في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لوضع قدم في دور ال 16.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الدحيل للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، جاعلا نادي التعاون السعودي الذي يدربه باتريس كارتيرون في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بيرسبوليس عند 7 نقاط في المركز الثاني.
ويلاقي التعاون نظيره الشارقة الإماراتي في الثامنة مساء اليوم
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