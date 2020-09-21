عندها يتوقف كل شيء .. مصر الأولى والأخيرة المستضيفة لـ32 دولة في بطولة العالم لليد .. تفاصيل

بطولة العالم لكرة اليد في مصر 2021

- توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية يشهد الافتتاح

- 3.2 مليار جنيه إنشاءات للمحفل العالمي

- وزير الرياضة يكشف آلية الحضور الجماهيري للبطولة

عندها يتوقف كل شئ .. هي أم الدنيا مصر ، الدولة الأولى التي تستضيف حدثا عالميا بعد توقف عجلة الرياضة عالميا بسبب جائحة كورونا، وهو بطولة العالم لليد مصر 2021، والتي تقام من 13 حتى 31 يناير المقبل، لتتجه أنظار العالم إلى "هبة النيل" لتبهرها بالتنظيم مثلما كانت البداية مع قرعة المسابقة، والتي تخطت مشاهدتها المليار من190 دولة.

مصر الدولة الأولى والأخيرة التي تحتضن مونديال اليد بنظامه الجديد بمشاركة 32 دولة ، حيث أقر الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، أن جميع النسخ القادمة ستكون بتنظيم مشترك بين دولتين أو 3 دول، لتصبح أم الدنيا السباقة والمتفردة دائما في كل حدث رياضي.

البطولة ستشهد أجواء احتفالية في الافتتاح والختام يبهر العالم، كما حدث في حفل القرعة التي أقيمت تحت سفح الهرم، على أنغام الموسيقار عمر خيرت، وبتقديم الفنان العالمي خالد النبوي والفنانة انجي المقدم، والإعلامية جاسمين طه.

اجتماعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة للبطولة مستمرة الانعقاد بشكل أسبوعي للوقوف على كافة الاستعدادات ، لتقديم تقرير مفصل دائما للجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي تضم 18 وزيرا لتوفير كافة الامكانيات للوفود المشاركة.

الدولة المصرية استعدت للمحفل العالمي بإنشاءات خاصة بالصالات المستضيفة للبطولة بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد الرئيس السيسي، وآخرها المنشآت التي تم تطويرها في أمم أفريقيا 2019 التي أبهرت العالم بتنظيمها.

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ومن الإنشاءات الحديثة التي تستضيف البطولة ، 3 صالات كبرى مجهزين بأعلى التقنيات الفنية في العاصمة الإدارية وتسع 7500 مشجع ، وصالة برج العرب وتسع 5000 مشجع ، و6 أكتوبر وتسع 5200 مشجع وجميعها تأسست في عام 2020 ، إلى جانب تطوير الصالة المغطاة بستاد القاهرة والتي تسع 17000مشجع ، وتحتضن مباريات مجموعة منتخب مصر في المونديال.

الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد صرح لـ دوت الخليج ، بأن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية سيشهد حفل الافتتاح في مصر، معربا عن ثقته في القدرة على النتظيم على أعلى مستوى ، خاصة وأن القيادة السياسية تعير اهتماما كبيرا بالرياضة باعتبارها أمن قومي بشكل عام، وبمونديال اليد بشكل خاص، لأنه يعكس صورة وقدرة مصر على تنظيم المحافل الدولية.

البطولة ستخدم الدولة في كافة المجالات خاصة السياحة ، ومن ثم فالحضور الجماهيري أمر مهم لكافة المتابعين والمشجعين للعبة.

وعن آلية الحضور الجماهيري في ظل جائحة كورونا ، فهناك3 خطط موضوعة لذلك ، وضحها وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ صدىالبلد قائلا : في الوقت الحالي نناقش هذا الأمر، قد يتواجد الجمهور بنسبة 100%، أو بنسبة 2 إلى 1 بمعنى وجود كرسي خال بين كل كرسيين ممتلئين ، والاحتمال الأخير هو 1إلى 2 بمعنى كرسين فارغين بين كل مشجع والآخر.

وكشف وزير الشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من المقرر اتباعها في البطولة، وفي مقدمتها الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال من خلال التعاون مع وزارة الصحة التي أبدت كامل تعاونها ودعمها لتقديم المساحات الطبية لكل فرد يدخل أرض مصر، والأخذ في الحسبان جميع الإجراءات مع المستشفيات بدءا من المطار وركوب الحافلات والرحلات والتدريب في الصالات وكذلك المؤتمرات الصحفية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد إصرار الدولة على استكمال مسيرة النجاح وتصدير الصورة الإيجابية للعالم، ودعا الوزير إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

ومن جانبه، أشاد المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، بالدور الكبير لوزير الرياضة على تحركاته الدؤوبة لإنهاء جميع الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعلنة من قبل التى تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى لليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الذي أشار إلى المجهودات الكبيرة التي تقدمها مصر فى التجهيز للبطولة من خلال الصالات التى يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التى تعتبر صرحًا كبيرًا لكل الألعاب وليس اليد فقط.