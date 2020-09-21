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اتحاد الشرطة يتعادل مع مصر المقاصة وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد الشرطة مع فريق مصر للمقاصة بهدفين لكلا منهما، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، وذلك ضمن استعدادات الشرطة لاستئناف دورى القسم الثالث فى العاشر من الشهر المقبل، واستعدادات المقاصة لمواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولون ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرين بالدوري العام.

أحرز هدفين المقاصة اللاعب حسني فتحي، بينما سجل هدفين الشرطة كلا من عمر عبد الشافي (عسلية) واسلام عادل.

ويستعد انحاد الشرطة لمواجهة سرس الليان ودياً الخميس المقبل على ملعبه، في إطار سلسلة المواجهات الودية، قبل عودة منافسات مسابقة دوري القسم الثالث.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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