نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيله الذي يخوض مباراة حرس الحدود في لقاء الجولة 28 من الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر. Advertisements خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد. خط الهجوم: جون أنطوي ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - ايريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة .

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الإعلان عن تشكيل بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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