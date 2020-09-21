نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يقترب من البقاء في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق برشلونة اتفاقه مع الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق، بفسخ العقد بينهما بالتراضي، حسبما أشار تقرير صحفي إسباني.

وقالت إذاعة "راك" الإسبانية، إن الاتفاق تم بين الطرفين لفسخ التعاقد بينهما بالتراضي، اليوم الإثنين، وبمقتضاه سيتخلى سواريز عن جزء من راتب الموسم المتبقي في عقده مع البلوجرانا، ليكون حرًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقادرًا على تحديد مستقبله.

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وفي نفس السياق أكدت القناة الرابعة الإسبانية أن سواريز سينتقل إلى أتلتيكو مدريد، ليكون بديلًا لألفارو موراتا مهاجم الأتلتي الذي يرغب في الانتقال ليوفنتوس.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سواريز لديه اتفاق كامل على الشروط الشخصية مع أتلتيكو مدريد، كما أن الفريق المدريدي عرض بالفعل على اللاعب عقد لمدة موسمين، وهو عرض مغري بشكل كبير، خاصة وأن سواريز على مقربه من بلوغ عامه الـ34.

وسجل سواريز مع برشلونة 198 هدفًا خلال 283 مباراة شارك فيها مع الفريق الكتالوني بجميع المسابقات على مدار 6 مواسم.