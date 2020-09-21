نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد مباراة أهداف مباراة طلائع الجيش ووادي دجلة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
حقق طلائع الجيش فوزًا غايًا على وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساءاليوم ضمن منافاست الدوري المصري لكرى القدم.
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