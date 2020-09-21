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مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة إسبانية عن قيمة انتقال البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي بعد الاتفاق على كافة تفاصيل بين الفريقين.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن فريق وولفرهامبتون الإنجليزي اتفق على كامل التفاصيل اللازمة للتعاقد مع المدافع البرتغالي سيميدو مقابل مبلغ قيمته 40 مليون يورو ستضخ في خزائن برشلونة.

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وذكرت الصحيفة أن رحيل سيميدو بات شبه مؤكد، وسيحصل الفريق الإنجليزي على توقيع اللاعب خلال ساعات قليلة مقبلة، على أن يتم انهاء الفحوصات الطبية اللازمة الأسبوع المقبل.

حيث أكدت تقارير صحفية، أن سيميدو اتفق على كافة الأمور المالية مع وولفرهامبتون، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مقبلة مع الفريق الإنجليزي.

يذكر أن سيميدو يأتي ثالث الراحلين عن البرسا، هذا الصيف ضمن حالة التغير الشاملة التي تشهدها الفريق، وذلك عقب رحيل إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، واقتراب مغادرة فيدال إلى إنتر ميلان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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